أكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن الارتفاع "الطفيف" الحالي في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) "لا يبعث كثيرا على القلق في الوقت الحالي".

و في تصريح له عقب عرضه للأرقام الأخيرة الخاصة بتطور الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كورونا بالجزائر، اعتبر السيد فورار الارتفاع "الطفيف" في عدد الإصابات المؤكدة (140 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة) "أمرا طبيعيا"،

بالنظر إلى استئناف بعض النشاطات التجارية و الاقتصادية و الاجتماعية عقب الرفع الكلي للحجر الصحي أو تخفيفه، مؤكدا أن هذا الارتفاع "لا يبعث على القلق في الوقت الحالي".

كما ذكر أيضا بأن عدم احترام التدابير الوقائية و على رأسها الارتداء الإلزامي للقناع الواقي و احترام التباعد الجسدي و قواعد النظافة، من أهم الأسباب التي تقف وراء الزيادة المسجلة في عدد الإصابات في الآونة الأخيرة.