تتواصل مناقشة الأطروحات عبر جامعات ومعاهد الوطن وسط إجراءات صارمة، تفرض ارتداء الكمامات على لجنة المناقشين والطالب، مع منع حضور عائلته وأصدقائه وفق ما كان معمولا به سابقا. و برمجت جامعة البلدية 2 مناقشة 12 أطروحة دكتوراه إلى غاية 30جوان، ضمن إجراءات صارمة وفق ما كشفه مدير الجامعة خالد رامولة الذي أكد في تصريح للإذاعة الجزائرية أن جامعته برمجت 12 مناقشة إلى غاية نهاية هذا الشهر مضيفا أن كلية الحقوق ووحدها ناقشت 6 أطروحات لحد الآن، مؤكدا أن المناقشات علنية لكنها تقتصر على لجنة المناقشة ويمنع عنها حضور عائلة وأصدقاء الطالب عملا بالإجراءات الصحية.