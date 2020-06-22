استبعد عبد الكريم طواهرية عضو لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا امكانية فرض الحجر الصحي على عموم البلاد مرة أخرى مشيرا إلى أن ارتفاع عدد حالات الاصابة كان منتظرا ويرجع إلى عدم احترام التدابير الوقائية. وأوضح طواهرية ، للقناة الإذاعية الأولى أن الحجر سيكون جزئيا فقط وسيقتصر على البؤر التي تسجل فيها إصابات فقط لافتا في هذا الصدد إلى أن الحل يكمن في الدراسات الوبائية.

و أشار طواهرية إلى تشكيل لجنة علمية مهمتها إعداد الدراسات الوبائية وإعادة النظر في إستراتيجية الاتصال والنزول إلى الميدان لتحديد البؤر ومن ثمة تحديد حالات الإصابة واحتوائها لافتا إلى أن هناك فرق نزلت صباح اليوم إلى الميدان لمباشرة عملها. على صعيد متصل أوضح طواهرية أن اللجنة لديها مخطط لرفع الحجر في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية عبر التنسيق معها شريطة أن تترافق مع احترام إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

وبخصوص فاعلية ودقة أجهزة الكشف السريع أكد ضيف الصباح أن الأجهزة المتوفرة في الجزائر تخضع لتجارب قبل اعتمادها من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قبل تسويقها. من جهة أخرى كشف طواهرية عن نقص ملحوظ في 100 دواء منها أدوية تخص أمراض السرطان والدم والجلد لكنه أكد توفر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي يعد أصحابها الأكثر تضررا من وباء كورونا. أ

ما بخصوص اللقاح المضاد لكورونا فكشف طواهرية أن هناك العديد من المخابر التي توصلت إلى إنتاج لقاحات ستكون متوفرة على الأغلب مع حلول شهر نوفمبر القادم وأن هناك اجتماع اليوم بهذا الخصوص لاختيار اللقاح الذي ستقوم الجزائر باستيراده.