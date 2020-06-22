تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية، للجزائر بأربعة آلاف اختبار للكشف عن كورونا عن طريق المنظمة الدولية للطاقة الذرية.

وكتيت السفارة الأمريكية ،في بيان لها عبر صفحتها في فايسبوك "نحن فخورون بالتبرع بعدة اختبار كوفيد-19 صالحة لأربعة آلاف شخص للشعب الجزائري عن طريق المنظمة الدولية للطاقة الذرية".

وأضافت "الولايات المتحدة تقود العالم في الاستجابة للأزمة الصحية العالمية، حيث وصلت قيمة هذه التبرعات الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة ومواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى شركات أمريكية لمواجهة الأزمة العالمية إلى 11 مليار دولار أمريكي".