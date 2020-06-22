انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع تنامي المخاوف من أن يتوقف تعافي الطلب على الوقود في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم مما طغى على خفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.

ونزل خام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمائة إلى 42.03 دولار صباح اليوم، بينما سجل الخام الأمريكي 39.69 دولار للبرميل ليفقد 14 سنتا أو ما يوازي 0.4 بالمائة.

وفي كندا والولايات المتحدة، انخفض عدد حفارات النفط والغاز العاملة لمستوى قياسي الأسبوع الماضي حتى فيما شجع ارتفاع أسعار النفط بعض المنتجين لاستئناف عمليات الحفر.

ولم تقرر مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وحلفاءها بما في ذلك روسيا، تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 9.7 مليون برميل يوميا للشهر الرابع في أوت.

وتعهدت العراق و قازاخستان بتحسين نسبة الامتثال للتخفيضات خلال اجتماع لجنة تابعة لأوبك+ يوم الخميس.

ولقيت أسعار النفط دعما من تعافي الطلب على الوقود عالميا مع استئناف الدول في أنحاء العالم النشاط الاقتصادي.

وكان النفط قد سجل هبوطا حادا في شهري أفريل وماي خلال توقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا.

لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن قفزة قياسية في الإصابات في العالم أمس الأحد مضيفة أنه جرى تسجيل أكبر زيادة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.