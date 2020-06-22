قامت صباح اليوم مصالح الأمن بتوقيف مجموعة من البطالين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية ورقلة، رفعوا من خلالها عدة شعارات مطالبة بالحق في العمل والتحقيق في ملف التشغيل وكذا وضع حد لخروقات التوظيف بالشركات البترولية .

البطالون الموقوفين وحسب فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استنكروا الخطوة كون احتجاجهم كان "سلميا" رفع خلاله مطالب مشروعة يقرها الدستور .

وأثار خبر اعتقال البطالين موجة غضب في الشارع المحلي، حيث وصف نشطاء وفاعلون في ملف التشغيل بالولاية في اتصال مع "الخبر" ما حدث، بالمؤسف.

كما طالبوا بالافراج الفوري عن الموقوفين مؤكدين أن ما قاموا به ليس جريمة يعاقب عليها القانون خاصة وأن احتجاجهم كان سليما ومنظم بطريقة حضرية .