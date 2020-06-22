أوقفت السلطات الايطالية شرطيا عن العمل بعد احتجاج رسمي من السلطات التونسية عبر السفارة في روما ، عقب بث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشرطي وهو يُجبر مهاجرا تونسيا على صفع مهاجر تونسي آخر قاصر في مركز توقيف للمهاجرين في باليرمو، ما أثار استياءا كبيرا في تونس وايطاليا.

وقال النائب في مجلس نواب الشعب في تونس عن التيار الديمقراطي، وممثل دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي، انه تم رسميا إعفاء الشرطي الإيطالي الذي ظهر في الفيديو ، تجنبا لتداعيات اضافية، خاصة في ظل بروز موجة غضب عالمية ضد العنصرية والتمييز ، منذ مقتل الامريكي جورد فلويد. واستجابت السلطات الايطالية لطلب قدمه سفير تونس بإيطاليا معز السيناوي ،

والذي نقل احتجاجا رسميا الى وزير الداخلية الايطالي ، بشان الخرق الواضح لحقوق الإنسان والاستنكار الشديد لإهانة كرامة التونسيين، ، ومطالبة وزير الداخلية بضرورة إيقاف الشرطي عن العمل فورا ، مشيرا إلى أن" الحادثة أصبحت قضية رأي عام في تونس، كرامة التونسيين خط أحمر، وأنّ السفارة لن تدّخر جهدا في رفع القضايا والقيام بكل الاجراءات القانونية في الغرض.

وكانت وزارة الداخلية الايطالية قد أعلنت الأحد الماضي بدء اتّخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض، فيما كلفت السفارة محاميا برفع قضية استعجالية سينظر فيها يوم 24 جوان الجاري .