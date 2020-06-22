ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، إثر دورية بحث وتفتيش قرب أم العشار، بتندوف، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بثلاثة أطنان و22 كيلوغراما، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان وزارة الدفاع الوطني

وأضاف ذات البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، أوقفت خمسة أشخاص وحجزت خمسة مولدات كهربائية وثلاث مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران، كما تم توقيف تسعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار وتلمسان.