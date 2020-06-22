شهدت اليوم الاثنين، منطقة سيدي سالم في بوعرفة ، جنوب البليدة ، اندلاع حريق مشبوه ، شوهدت أعمدة الدخان من على بعد كيلومترات ، الأمر الذي أثار مخاوف نشطاء حماية البيئة من تجدد مسلسل الحرائق، خاصة مع تسجيل موجة حر في هذه الأيام الأولى من حلول فصل الصيف.

و في ظل هذه الحرائق المعزولة، و التي شهدت سلسلة الأطلس البليدي، أعرب نشطاء و مهتمون بالشأن البيئي ، إلى ضرورة تفعيل أبراج المراقبة المنتشرة عبر غابات الشريعة و إقليم حمام ملوان و منطقة سيدي سالم والمحبوس والشفة والحدود الجنوبية والشرقية مع ولاية المدية.

و هي المناطق التي عرفت في السنوات الماضية، دمارا و أضرارا في الغطاء الغابي، و خسارة المئات من الهكتارات ، و في الثروتين الحيوانية و المائية ، خاصة في نفوق حيوانات نادرة مثل الضبع الفضي، و النمس الذهبي.