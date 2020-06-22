أصيب عون بالغابات بجروح طفيفة إثر انفجار ثلاث قنابل تقليدية خلال عملية إطفاء حريق غابي أمس الأحد بمنطقة ذراع الميزان جنوب غرب ولاية تيزي وزو، وفق ما أفاد به اليوم الاثنين محافظ الغابات بالولاية يوسف ولد محمد .

وبحسب توضيح ولد محمد "فإن الانفجار وقع في حدود الساعة الواحد بعد الظهر بغابة بني خفون التابعة لإقليم تازغوت بذراع الميزان، حيث كانت فرقة الغابات للتدخل الأولى في عملية إطفاء لحريق".

وتسبب هذا الانفجار في بعض الكدمات وجرح باليد اليسرى لأحد الأعوان الذي نقل من طرف زملائه (أعوان الغابات) إلى مستشفى ذراع الميزان، حيث وضع تحت الرقابة الطبية، في انتظار خضوعه لفحوصات إضافية اليوم الاثنين، سيما إجراء تصوير بالأشعة، وفقا لذات المصدر.

كما أبرز ولد محمد خطورة معظم تدخلات أعوان الغابات والحماية المدنية بغابات الولاية التي لا طالما شكلت ملاذا للمجموعات الإرهابية خلال العشرية السوداء، سيما بذراع الميزان وسيدي علي بوناب وميزرانة، "حيث عمدوا إلى زرع قنابل تقليدية"، يقول ذات المسؤول.