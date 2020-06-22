واصل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الجزائر منحاه التصاعدي، حسب آخر إحصائية كشف عنها الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار، اليوم الإثنين.

وحسب نفس المسؤول فقد تم تسجيل 149 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 140 في اليوم السابق.

واقترب العدد الإجمالي للحالات المؤكدة، منذ بداية انشار الفيروس في الجزائر أواخر شهر فيفري الماضي، من 12 ألفا بعد أن بلغ 11920 حالة.

فيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 7 وفيات جديدة رفع العدد الإحمالي إلى 852 وفاة.

أما حالات الشفاء فبلغت 8559 بعد تسجيل 137 حلة تعافي جديدة، كما يتواجد 39 مريضا تخت العناية المركزة.