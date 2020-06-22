بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 11920 حالة مؤكدة، منها 149 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الإثنين.

وتبقى سطيف أكثر الولايات تسجيلا للحالات اليومية، ما جعلها بؤرة للفيروس في الجزائر مؤخرا، حيث سجلت 20 حالة، تليها وهران بـ18 حالة.

كما عرفت ولاية بسكرة ارتفاعا لافتا في عدد الإصابات بـ13 حالة جديدة، تليها البليدة بـ11 حالة والجزائر العاصمة بـ9 حالات.

إجماليا تبقى البليدة (1474) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1311) ثم سطيف (919).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1474 (+11)

الجزائر: 1311 (+9)

سطيف: 919 (+20)

وهران: 733 (+18)

قسنطينة 531 (+4)

عين الدفلى: 417 (+1)

تيبازة: 380 (+2)

ورقلة: 356 (+6)

بجاية: 328 (+1)

تلمسان: 315 (+0)

المدية: 263 (+3)

برج بوعريريج: 238 (+0)

تيارت: 228 (+4)

أم البواقي: 224 (+2)

باتنة: 220 (+5)

عنابة: 217 (+0)

الجلفة: 214 (+3)

تيزي وزو: 196 (+3)

المسيلة: 196 (+1)

بسكرة: 190 (+13)

خنشلة: 182 (+4)

معـسكر: 180 (+2)

بشار: 176 (+0)

الأغواط: 166 (+4)

سكيكدة: 166 (+1)

أدرار: 155 (+0)

بومرداس: 154 (+0)

الوادي: 141 (+1)

البويرة: 140 (+2)

عين تموشنت: 129 (+0)

تبسة: 122 (+5)

مستغانم: 121 (+2)

غرداية: 121 (+0)

سيدي بلعباس: 110 (+0)

سوق أهراس: 106 (+2)

ميلة: 104 (+1)

تيسمسيلت: 96 (+1)

جيجل: 93 (+2)

الشلف: 85 (+5)

قالمة: 82 (+3)

نعامة: 75 (+1)

البيض: 67 (+2)

غليزان: 67 (+1)

الطارف: 49 (+1)

تمنراست: 32 (+3)

سعيدة: 24 (+0)

تندوف: 16 (+0)

إليزي: 11 (+0)