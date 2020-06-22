أنهى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، الجدل القائم بخصوص أحقية استفادة عائلات عمال الشركة من الرحلات الجوية، حيث وقع المدير العام على تعليمة جديدة تقضي بالسماح لأسر وأبناء المؤسسة من ركوب الطائرات المخصصة لمستخدمي الشركة.

وكشفت مصادر "الخبر" أن تدخل حكار جاء في أعقاب الضجة الكبيرة التي أثارتها قضية رفض عمال شركة سوناطراك بعين أمناس، من ركوب طائرتين بعدما اعترض القائمون على الرحلتين صعود عائلات هؤلاء العمال، وهي القضية التي خلفت قلاقل استدعت تدخل مسؤولي سوناطراك بالمنطقة وكذا بعض المنتخبين.

واستنادا إلى التعليمة التي تحوز "الخبر" على نسخة منها، فإنه بإمكان عائلات عمال شركة سوناطراك مستقبلا، الاستفادة من الرحلات الجوية، حيث لقي هذا القرار استحسانا كبيرا من طرف عمال المؤسسة الذين لطالما اشتكوا من هذا المشكل وتسبب لهم في متاعب مضنية لاسيما عندما يتعلق الأمر بنقل عائلاتهم نحو ولايات الشمال.