انتهت اليوم الاثنين فترة الحجر الصحي لـ 116 شخصا خضعوا لهذا التدبير الاحترازي من فيروس كورونا (كوفيد-19) بأحد فنادق منطقة التوسع السياحي بصابلات (غرب مستغانم)، حسبما علم من المديرة الولائية للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حياة معمري.

وأضافت المسؤولة أن المعنيين بهذا الإجراء، وهم المسافرون الذين قدموا من مدينة الدار البيضاء (المغرب) عبر مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" في 8 جوان الماضي، بدأوا بمغادرة أماكن الحجر بعد 14 يوما قضوها داخل فندق "الزفير".

وقامت السلطات المحلية بتسخير سبع حافلات وعدة مركبات لنقل الأشخاص الذين خضعوا للمراقبة الطبية والمتابعة النفسية من طرف الفريق الطبي وشبه الطبي والنفسي المسخر لهذه العملية الوقائية إلى ولايات إقامتهم في مختلف أنحاء الوطن.