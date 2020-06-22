وافق لاعبو اتحاد الجزائر لكرة القدم على خفض رواتبهم، لشهري أفريل وماي، عقب الاجتماع المنعقد لهذا الغرض اليوم الاثنين بملعب عمار حمادي (بولوغين)، حسبما أفاد به النادي العاصمي الناشط في الرابطة الأولى المحترفة، دون الكشف عن نسبة التخفيض.

وترأس المدير لعام الجديد للنادي، عبد الغاني هادي الاجتماع الذي حضره زملاء قائد الفريق محمد لمين زماموش، حيث أبدى هؤلاء تفهمهم وقبولهم تخفيض الأجور بسبب انعكاسات وباء كورونا على الوضعية المالية للنادي.

يذكر أن العديد من الأندية الجزائرية، على غرار شباب بلوزداد، قررت تخفيض رواتب العمال قصد التخفيف من الأعباء المالية للنادي، في فترة جائحة كورونا.