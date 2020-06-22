Reuters شاهد الملايين كسوف الشمس الحلقي في مناطق كثيرة من آسيا، مثل هذه المرأة من بانكوك

شهد هواة مراقبة السماء ظاهرة كسوف الشمس الحلقي المثيرة، يوم الأحد، في عدة مناطق من غرب أفريقيا وشبة الجزيرة العربية وجنوب آسيا وجنوب الصين.

والتقط المصورون صورا لهذه الظاهرة الكونية المعروفة باسم الكسوف الحلقي للشمس أو "حلقة النار"، حيث مر القمر بين الأرض والشمس، ليخفي الشمس تماما ويترك فقط حلقة رقيقة من الضوء الأحمر حوله.

وتزامن هذا الكسوف مع الانقلاب الصيفي، وفيه يكون يوم الأحد أطول يوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يغطي القمر مركز الشمس ليظهر مثل حلقة ساطعة، وتكون الأرض بالكامل أو جزئيا في ظل القمر.

وتشهد الأرض كسوف حلقة النار كل عام أو عامين، ولا يمكن رؤيته إلا في نطاق ضيق على كوكب الأرض ومن خلال المسار الذي يسير فيه القمر أثناء الكسوف، وهو ما يعرف باسم خط الوسط.

وبلغت مدة ظهور حلقة النار أقل قليلا من 90 ثانية.

ولم يستطع الناس الذين يبعدون مئات الكيلومترات من خط الوسط رؤية الكسوف الفعلي، لكنهم رأوا خيطا خفيفا من الضوء الأحمر.

ووفقا لعلماء الفلك، فإن مشاهدة الكسوف تعادل التحول من رؤية مصباح بقوة 500 واط إلى مشاهدة مصباح بقوة 30 واط فقط.

وهذه بعض الصور لحلقة النار الشمسية، تم التقاطها اليوم من مناطق مختلفة ومنها:

الصين، قوانغتشو

EPA

الفلبين، مانيلا

AFP

تايوان، تشيايي

EPA

الهند، مومباى

EPA

باكستان، كراتشي