سيشهد التزويد بالماء الشروب انقطاعا بعدة بلديات بولاية البويرة بسبب أشغال على مستوى محطة ضخ تربط سد كدية اسردون والجهة الجنوبية للولاية والولايات الثلاث المجاورة ابتداء من يوم الأربعاء 24 جوان إلى غاية 27 من نفس الشهر.

وأضاف بيان للجزائرية للمياه أن هذا الانقطاع سيخص البلديات 20 الواقعة بالجهة الغربية والجنوبية لعاصمة ولاية البويرة وتخص بلديات قرومة، زبربر، جباحية، عين الترك، عين الحجر، عين العلوي، عين بسام، سوق الخميس، المقراني، بئر اغبالوا، الخبوزية، الروراوة، سور الغزلان، الحاكمية، برج أخريص، ديرة، الحجرة الزرقاء، المعمورة والدشمية.

ولم تذكر الجزائرية للمياه في بيانها بأنه سيتم تخصيص صهاريج خلال مدة الانقطاع لتموين المؤسسات العمومية الاستشفائية والعسكرية والساكنة بالعمارات، كأولوية، ومؤكدة أنه سيتم تسوية الوضع تدريجيا فور انتهاء الأشغال. كما أنها وضعت خط هاتفي للاستعلام.

يذكر أن العديد من مناطق ولاية البويرة التي تتزود من سد كدية اسردون قد عرفت انقطاعات متكررة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، حيث تجاوزت مدة الانقطاع أيام، كما عرفت المصالح الإدارية إضرابا لأجل المطالبة بتحسين الظروف.