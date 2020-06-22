شرعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية تجديد صلاحية 600.000 تذكرة سفر تخص رحلات داخلية ودولية، كان قد تم اقتناؤها ولكن لم تستهلك بسبب تعليق النقل الجوي يوم 18 مارس الفارط لمجابهة تفشي فيروس كورونا.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة، أمين أندلسي، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعكف حاليا على تحيين بياناتها في مجال التذكرة، بعدما تم إلغاء 17.000 رحلة جوية منذ 18 مارس المنصرم، بمعدل 600.000 تذكرة سفر داخلية وخارجية.



وشهدت وكالات الخطوط الجوية الجزائرية التي فتحت أبوابها أمس الأحد على مستوى ولايات الجزائر و وهران وقسنطينة وعنابة و ورقلة “توافدا كبيرا للزبائن جاء معظمهم لتجديد صلاحية تذاكرهم بغية تأجيلها إلى تاريخ لاحق”، بعدما تجهزت هذه الوكالات بوسائل الوقاية من الوباء.



وحسب ذات المسؤول، فإن معظم هاته التذاكر طلب أصحابها تأجيلها إلى ما بعد شهر سبتمبر المقبل، وأن تغيير التواريخ يتم بصفة مجانية في نفس الدرجة وطوال فترة صلاحية التذكرة قبل تاريخ الرحلة.