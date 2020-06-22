لقيت طفلة مساء اليوم حتفها واصيب ثلاثة آخرون في حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية عبر الطريق الوطني رقم 18.



وحسب ما كشف عنه المكلف بالاعلام الملازم الاول عبدات يوسف بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية عين بسام و بئر غبالو من اجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بالمكان المسمى حوش عوف عمر بلدية بئر غبالو في حدود الساعة 21سا و17دقيقة، الحادث يتمثل في انحراف و انقلاب سيارة خلف الحادث حالة وفاة من جنس انثى تبلغ من العمر 10 سنوات و ثلاث مصابين تتراوح اعمارهم بين 8 و 40 سنة نقلو من طرف الحماية المدنية الى مستشفى عين بسام.