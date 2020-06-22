قفزت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة يوم الاثنين بدعم من تقلص إمدادات الخام من منتجين رئيسيين بينما يستمر تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا على الرغم من زيادة قياسية في حالات الإصابة حول العالم.



وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 89 سنتا، أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.08 دولار للبرميل.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أوت ، وهي العقود الأكثر نشاطا في جلسة يوم الاثنين، 90 سنتا أو 2.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 40.73 دولار للبرميل.



وتلقت الأسعار دعما من بيانات أشارت إلى أن عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة وكندا، وهو للإمدادات مستقبلا، هبط إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي.



وقال متعاملون إن إعادة فتح ولايات أمريكية ودول حول العالم في أعقاب إغلاقات للشركات وأوامر بالبقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد، ساعدت أيضا في صعود النفط.