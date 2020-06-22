وقعّ رياض محرز على ثنائية من أهداف فريقه مانشستر سيتي الخمسة أمام بيرنلي 5-0 يوم الإثنين في الأسبوع الثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وأثبت مانشستر سيتي تعافيه الكامل بعد فترة التوقف الطويلة التي دامت قرابة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ انتصر للمرة الثانية بنتيجة عريضة عقب فوزه على أرسنال 3-0 منذ أيام.



وتناوب على أهداف مانشستر سيتي الذي لعب بتشكيلة شبه أساسية بالمجمل كلّ من فودين (22 و63) ومحرز (43) و(45+3 من ركلة جزاء) والإسباني دافيد سيلفا (51).



وهذه الثنائية الثانية لرياض محرز في الدوري هذا الموسم بعد الأولى أمام أستون فيلا في 12 يناير الفائت 6-1، كما أنّه كسر رقمه السابق مع سيتي بوصوله للهدف التاسع بعدما سجّل سبعة أهداف فقط الموسم الماضي.