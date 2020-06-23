بعد هدوء قصير، عاودت عمليات السرقة الظهور بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله فلم تسلم السيارات ولا حتى الشقق قيد التهيئة من طرف ملاكها الجدد.

رغم وعود السلطات المحلية بتعزيز الأمن بالمدينة الجديدة، غير أن التغطية الحالية لم تتمكن من وضع حد لعصابات السرقة التي استباحت ممتلكات المواطنين بعدة مواقع في المدينة.

فحتى الشقق التي يقوم أصحابها باعادة تأهليها بعد أن سلمت لهم في حالة كارثية لم تسلم من زوار الليل، فعدد من هؤلاء أن أنفقوا كل ما يملكون في اعادة رسكلة مساكنهم تفاجأوا بسرقة الأنابيب النحاسية والحنفيات وباقي المستلزمات داخل الشقق.

فسكان مواقع أصلان، زعاترية وغيرها يناشدون الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لسيدي عبد الله الاهتمام أكثر بالجانب الأمني المهمش لحد الآن في سلم أولويات السلطات المحلية.