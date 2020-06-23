أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم، أنه بدعوة من الفريق أول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش، وزير دفاع فدرالية روسيا، يشرع اللّواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، ابتداء من اليوم، في زيارة إلى موسكو، لحضور النشاطات الرسمية بمناسبة إحياء الذكرى الـ 75 لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 1941-1945.

حسب البيان، فان هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة لفدرالية روسيا، ستكون سانحة للطرفين من أجل تباحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.