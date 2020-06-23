جددت نقابات التربية مطلبها بخصوص اقتراح إلغاء امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط ، مقترحة احتساب معدل الفصلين، كما طالب بعضها بتأجيل ملف إصلاح المنظومة التربوية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

وقال منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان ، أن نقابته طالبت بإلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط، رغم تحديد تاريخه من قبل الوزارة، مقترحا تعويضه باحتساب معدل الفصلين، معللا ذلك بتعذر عودة التلاميذ إلى المراجعة بعد انقطاع دام أكثر من 6 أشهر.

فيما دعا رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق الدزيري إلى تأجيل أي حديث عن إصلاح المنظومة التربوية في الوقت الحالي، مقترحا إرجاء الملف إلى ما بعد الاستفتاء على تعديل الدستور، لأن الوثيقة تحمل مواد تخص المنظومة التربوية وهي الضامن الواحد للإصلاح الحقيقي.