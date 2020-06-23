تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع لولاية غليزان، من توقيف جمعية أشرار متكونة من 04 أشخاص مختصة في السرقة، فبعد تعرض أحد الأشخاص إلى سرقة مبلغ مالي معتبر قدر بـ 400 مليون سنتيم من داخل مركبته التي كانت مركونة بالقرب من إحدى الإدارات بعد أن قام بسحبه من أحد البنوك المتواجدة بوسط المدينة. ا

نتقلت قوات الشرطة إلى عين المكان وتم فتح تحقيق في القضية. و بعد تكثيف الأبحاث والتحريات توصلت قوات الشرطة إلى مقترفي فعل السرقة الذين قاموا به بالتواطؤ مع أحد موظفي البنك، حيث قاموا بتتبع مسار الضحية على متن مركب إلى غاية توقفه عند إحدى الإدارات أين قاموا بكسر الزجاج الخلفي للسيارة وسرقة المبلغ المالي.

وقد أنجز ملف قضائي في حق الموقوفين الذين قدموا للعدالة.