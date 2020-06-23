أعرب عبد العزيز رحابي، الوزير السابق، عن أسفه لمشاهد أحمد أويحيى في مقبرة قاريدي خلال تشييع جثمان شقيقه العيفة.

قال الدبلوماسي السابق "كان على السلطة القضائية التي سمحت للمدعى عليه أحمد أويحيى، بحضور جنازة شقيقه، أن توفر للمواطن أويحيى ظروفاً كريمة للترحم على روحه" .

وأضاف "المشهد محزن، تحوّل المكان إلى حلبة لإعلام دون ٱي مستوى ومتفرجين تافهين.. مشهد لا يشرف السلطات العامة ويعطي صورة غير جديرة بالبلد الذي يُعرف شعبه بقيم التراحم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالموت، والتسامح في مواجهة الشدائد.

أشعر بالخجل لتجردنا من قيمنا التي تحفظ الكرامة الإنسانية !".