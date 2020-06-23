يواصل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الجزائر الارتفاع بشكل لافت في الفترة الأخيرة، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار، اليوم الثلاثاء.

وسجلت الجزائر 157 حالة خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 149 في اليوم السابق و140 أول أمس، ما جعل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة يتجاوز 12 ألفا مستقرا عند 12076 حالة.

فيما يخص عدد الوفيات فقد سجلت 9 وفيات جديدة، رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 861 وفاة.

كما بلغت حالات الشفاء 8674 بعد تسجيل 115 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يتواجد 37 مريضا تحت العناية المركزة.

أما فيما يتعلق بالحالات التي خضعت للعلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 26204 حالة.