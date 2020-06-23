تجاوز عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الجزائر عتبة 12 ألفا بعد أن بلغ، اليوم الثلاثاء، 12076 حالة مؤكدة، منها 157 إصابة جديدة، حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني.

اللافت في حصيلة اليوم هو تسجيل المسيلة رقما قياسيا بـ21 إصابة جعلتها في صدارة الولايات الأكثر تضررا في الـ24 ساعة الأخيرة، تليها سطيف بـ20 حالة.

وجاءت الجزائر العاصمة في المركز الثالث بـ16 حالة، قبل البليدة التي حلت رابعة بـ15 حالة، فيما شهدت ولاية تبسة ارتفاعا معتبرا في عدد الإصابات اليومية بـ8 حالات.

وسجلت كل من وهران وباتنة 7 حالات جديدة لكل منهما، تليهما أربع ولايات سجلت 6 حالات هي قسنطينة، ورقلة، عنابة وتيزي وزو.

إجماليا تبقى البليدة (1489) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1327) ثم سطيف (939).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1489 (+15)

الجزائر: 1327 (+16)

سطيف: 939 (+20)

وهران: 740 (+7)

قسنطينة 537 (+6)

عين الدفلى: 418 (+1)

تيبازة: 380 (+0)

ورقلة: 362 (+6)

بجاية: 333 (+5)

تلمسان: 316 (+1)

المدية: 264 (+1)

برج بوعريريج: 239 (+1)

تيارت: 228 (+0)

أم البواقي: 227 (+3)

باتنة: 227 (+7)

عنابة: 223 (+6)

المسيلة: 217 (+21)

الجلفة: 215 (+1)

تيزي وزو: 202 (+6)

بسكرة: 191 (+1)

خنشلة: 182 (+0)

معـسكر: 181 (+1)

بشار: 176 (+0)

الأغواط: 168 (+2)

سكيكدة: 167 (+1)

أدرار: 156 (+1)

بومرداس: 154 (+0)

البويرة: 144 (+4)

الوادي: 141 (+0)

تبسة: 130 (+8)

عين تموشنت: 129 (+0)

غرداية: 125 (+4)

مستغانم: 122 (+1)

سيدي بلعباس: 113 (+3)

سوق أهراس: 108 (+2)

ميلة: 106 (+2)

تيسمسيلت: 96 (+0)

جيجل: 93 (+0)

الشلف: 88 (+3)

قالمة: 82 (+0)

نعامة: 75 (+1)

البيض: 67 (+0)

غليزان: 67 (+0)

الطارف: 49 (+0)

تمنراست: 32 (+0)

سعيدة: 24 (+0)

تندوف: 16 (+0)

إليزي: 11 (+0)