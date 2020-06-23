انتخب اللاعب الدولي الجزائري لنادي مانشستر سيتي، رياض محرز بفارق شاسع كأحسن لاعب جزائري في التاريخ، حسب عملية سبر الآراء نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وحصل قائد الخضر على نسبة 48.8 % من مجموع أصوات المشاركين متقدما النجم السابق لنادي بورتو البرتغالي رابح ماجر 27.4 % ثم الأخضر بلومي ومصطفى دحلب اللذين حصلا على التوالي 12.2 % و 11.6 % .

وكتبت الهيئة الكروية الدولية على موقعها للتواصل الاجتماعي، تويتر، مايلي: إنه فوز عريض لرياض محرز الذي يبقى بالنسبة إليكم وبدون منازع أحسن لاعب جزائري".

وقد اقترح المشاركون عددا من اللاعبين الجزائريين الآخرين، لكن محرز وماجر وبلومي ودحلب كانوا الأكثر تداولا".

وساهم لاعب الوسط الهجومي "للسيتيزان" بنسبة كبيرة في تتويج "الخضر" باللقب الإفريقي للأمم خلال كان-2019 التي جرت بالأراضي المصرية، مسجلا هدفا أسطوريا بمخالفة مباشرة في الدور تصف النهائي أمام نيجيريا (2-1).

وكان محرز قد توج بلقبين للبطولة الانجليزية الممتازة مع ليستر سيتي ومان سيتي، كما أنه بصدد تحقيق موسم رائع في البطولة الانجليزية الممتازة في موسمه الثاني حيث لا يزال فريقه في السباق في الدور ربع النهائي لكأس انجلترا وعلى وشك التأهل لنفس الدور لرابطة أبطال أوروبا.