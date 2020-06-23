توصلت إدارة وفاق سطيف إلى اتفاق مع المدافع الأوسط محمد بن يحيى لفسخ العقد المبرم بينهما بالتراضي، حسب ما أعلن عنه النادي المنتمي للرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ويوضح نادي الهضاب العليا في بيان له على صفحته على فايسبوك: "لقد فسخت إدارة النادي الممثلة من طرف رئيس مجلس الإدارة عز الدين أعراب، بالتراضي، عقد اللاعب بن يحيى الذي تعهد بالتخلي عن جزء من مستحقاته".

وكان محمد بن يحيى (27 سنة) قد التحق بوفاق سطيف في شهر ديسمبر 2019 بعقد لمدة عامين قادما إليه من اتحاد الجزائر، دون أن يتمكن من حجز مكانة أساسية في تشكيلة المدرب التونسي نبيل الكوكي.