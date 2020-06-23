أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة بفتح إجراءات البث والتحرير في وقائع وفاة شاب وسيدة عثر عليهما جثتين هامدتين في ظروف غامضة أين انتشلت جثة السيدة من قبر بني لها داخل الشقة.

وكانت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة صبيحة يوم الثلاثاء لأجل تحويل جثة امرأة بشقة في عمارة بحي الكوبيماد بتبسة، تبلغ من العمر حوالي 47 سنة، عثر على جثتها مغطاة بطبقة من الجبس على سطح أرضية المنزل داخل الغرفة وفي درجة متقدمة من التعفن ليتم تحطيم الطبقة الجبسية واستخراج الجثة وتحويلها على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

كما تم في عملية ثانية تحويل جثة شاب متوفي من طرف فرق التدخل بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة، وبحسب المعلومات الأولية فان المتوفي يبلغ من العمر حوالي 30 سنة وجد جثة هامدة ملقاة داخل غرفة بمنزله العائلي بحي قارة السلطان بحي جبل الجرف بمدينة تبسة.

وبعد المعاينة تم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

وقد تم تنفيذ تعليمات وكيل الجمهورية بتشريح الجثتين لتحديد الأسباب العلمية للوفاة بعد تقديم تقرير الطبيب الشرعي للنظر في فرضية الفعل الإجرامي من عدمه.