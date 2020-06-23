Getty Images قوات الانتقالي سيطرت على سقطرى وسعت للسيطرة على حضرموت

على وقع عمليات عسكرية، للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا في اليمن، شهدتها الأيام الأخيرة، وكان آخرها سيطرته على أرخبيل سقطرى، الواقع عند مدخل خليج عدن، يحذر العديد من المسؤولين اليمنيين، من خطة للمجلس لإسقاط المزيد من المحافظات اليمنية، وسط تساؤلات حول ما الذي تبقى من سلطة في اليمن، لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة سعوديا، والتي توصف بأنها الحكومة الشرعية للبلاد.

ورغم أن التحالف الذي تقوده السعودية، أعلن مساء الإثنين 22 حزيران/ يونيو، عن استجابة كل من الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا بقيادة هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، لطلبه بوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، إلا أن الحديث في أوساط اليمنيين مايزال قائما حول إمكانية حدوث انقلاب على حكومة الرئيس اليمني.

سيناريو يتكرر وعجز حكومي

وفيما بعد سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على سقطرى، خلال الأيام الأخيرة وقبل الإعلان الأخيرعن وقف إطلاق النار، كان سيناريو سقطرى يتكرر في محافظة حضرموت النفطية، حيث حشد المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره، أمام مقر المحافظ الإثنين 22 حزيران/ يونيو، فيما بدت حكومة هادي في مأزق حقيقي، بعد سيطرة الانتقالي على سقطرى، ووفقا لتعليقات الكثير من اليمنيين،على المستويين الشعبي والسياسي، فإن ردود فعل الحكومة، لم تتجاوز بيانات الإدانة، ووصف ما حدث بأنه انقلاب مكتمل الأركان، بينما لم تفعل شيئا لاستعادة سقطرى، والحيلولة دون فقدان حضرموت أيضا.

وبينما يتحدث كثير من اليمنيين، عن ظهور حكومة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، في مظهر العاجز خلال أحداث سقطرى الأخيرة، أبرزت وسائل إعلام يمنية، الطريقة التي بدا عليها التصرف السعودي، تجاه تلك الأحداث، حيث امتنعت القوات السعودية المرابطة في الجزيرة، والتي يفوق عددها الألف جندي، وفقا للعديد من التقارير،عن إيقاف سيطرة قوات المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة هناك، واجتياح مدينة حديبو بالأسلحة الثقيلة

ويرى مراقبون يمنيون، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لايملك أية أوراق في مواجهة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، في حين يتحدث البعض عن أن ما يحدث هو تقسيم أدوار بين الإمارات والسعودية، ويتم برضا سعودي، وأن هادي غير قادر على اتخاذ خطوات قوية في مواجهة السعودية ،وكل ما يمكنه فعله هو المراوغة في تطبيق اتفاق الرياض بشأن اليمن.

معركة ضد الشرعية

وقد دفع موقف حكومة هادي، مما يشهده اليمن، من سعي للمجلس الانتقالي للسيطرة ، وكذلك الموقف السعودي مما حدث، ببعض ممن ينتمون لحكومة هادي، إلى القول بأن اليمن لايشهد أي معركة حقيقية ضد الحوثيين، في جبهات القتال، وأن مايحدث هو استخدام لتحالف الحرب ضد الحوثيين، كشماعة لمعركة الرياض وأبو ظبي ضد الشرعية على حد قولهم.

وقال السكرتير الصحفي للسفارة اليمنية في الرياض، والصحفي المحسوب على حزب الإصلاح أنيس منصور، في تغريدة له على تويتر إن "المعركة اليوم ضد الشرعية والوطن والقوى الحية الوطنية وضد اليمن أرض واقتصاد وثروة وما الحوثي إلا شماعة" ودعا منصور ضمن ما أسماه "نصيحة واحفظوها للزمن"، الموالين لسلطة هادي ممن لديهم أقارب أو أحباء يقاتلون مع التحالف والشرعية في جبهات القتال ضد قوات صنعاء لسحبهم وترك القتال.

برأيكم

ما الذي تبقى لحكومة هادي من سلطة في اليمن بعد الأحداث الأخيرة؟

كيف تقيمون سعي المجلس الانتقالي للسيطرة على عدة محافظات يمنية خلال الأيام الأخيرة؟

ولماذا برأيكم بدا الموقف السعودي من سيطرة قوات الانتقالي على سقطرى متساهلا؟

ما رأيكم فيما قاله المسؤول بحكومة هادي أنيس منصور من أن الحرب ضد الحوثي ليست حقيقية وأن المعركة التي تجري هي ضد الشرعية والوطن؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 24 حزيران/يونيو من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.

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