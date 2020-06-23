أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، قاتل زوجته البالغة من العمر 48 سنة وأم لـ 8 أطفال في مناوشات بينهما زوال الجمعة، انتهت بضربات فأس على مستوى الرأس، حسب الشرطة، التي أفادت أن المتهم 59 سنة قد سلم نفسه لمصالح الأمن الحضري الرابع مباشرة بعد ارتكابه الجريمة الشنعاء التي هزت مشاعر سكان حي عيسى بوكرمة.

واستنادا لنفس المصدر فان الضحية قد تعرضت لعدة ضربات بأداة حادة - فأس حديدي- على مستوى الرأس أفضت إلى وفاتها، ويتابع المعني بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار.