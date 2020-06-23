سيفصل مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، في مستقبله على رأس العارضة الفنية لـ"الخضر" عقب مونديال 2022، حسبما أكده اليوم الثلاثاء رئيس الاتحادية الجزائرية خير الدين زطشي.

وصرح رئيس الفاف "منذ التتويج بكأس إفريقيا للأمم 2019، تلقى بلماضي عدة عروض مغرية، لكنه سيفصل في مصيره عقب مونديال 2022. مهمته الآن تتمثل في تأهيل المنتخب الوطني إلى كأس العالم بقطر. نتمتع باستقرار كبير على مستوى المنتخب الأول، وأطلب من الجميع الوقوف وراء الاتحادية بغض النظر عن الأشخاص، وبعيدا عن الصراعات ووضع مصلحة الجزائر، فوق كل اعتبار. اليوم لا نشعر وكأننا أبطال إفريقيا".

وأضاف رئيس الفاف على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا: "بلماضي متعلق كثيرا بالوطن. وعلى الجزائر أن تفتخر بأنها تمتلك أحد أفضل المدربين في العالم. شخصيا أنا مبهر بصرامته في العمل ومهنيته. لست على علم بكل العروض التي وصلته لأنه شخص كتوم سيما عندما يتعلق الأمر بالوطن".