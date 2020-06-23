استبعد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، اليوم الثلاثاء، فكرة تعيين بطلا للرابطة المحترفة الأولى في حال التوقف النهائي للمنافسة، المعلقة منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وصرح زطشي على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا :"في حال اتخاذ قرار توقيف البطولة عند آخر جولة لها، لا أعتقد بأننا سنعين البطل، كون البطولة لم تذهب إلى جولتها الأخيرة. فالبطل هو الذي يبلغ ختام المنافسة أي الجولة الـ 30. في المقابل سنعين ممثلي الجزائر في المنافسات الإفريقية، حيث سنأخذ عندئذ بعين الاعتبار الترتيب المسجل قبل توقف المنافسة".

وقبل تعليق المنافسة عند جولتها الـ 22، يحتل شباب بلوزداد صدارة الترتيب بمجموع 40 نقطة، ولقاء متأخر أمام كل من وفاق سطيف ومولوديّة الجزائر اللذين يتوفران على 37 نقطة لكل منهما وبلقاء متأخر للعميد.

وكانت إدارة شباب بلوزداد قد طالبت سابقا بمنحها لقب البطولة في حال توقف المنافسة على غرار ما حدث في بعض البطولات، منها الدوري الفرنسي والبلجيكي.

وفيما يتعلق بالصيغة التي ستعتمدها ''الفاف" في حال التوقيف النهائي للمنافسة، المعلقة في الجولة 22، اعتبر زطشي أنه ليس من العدل إنزال متذيل الترتيب الحالي بينما تبقى ثماني جولات عن نهاية البطولة.

وأفاد "فيما يخص النزول، يتطلب الأمر تفكيرا جيدا، لأنه ليس عدلا إنزال صاحب المركز الأخير في الجولة 22، والبطولة لم تنته بعد. ففي غضون ثماني جولات كل شيئ ممكن. لا أوافق القرارات الإدارية، باستثناء إذا كانت صادرة عن مديرية مراقبة وتسيير المالية أو من هيئات مماثلة.