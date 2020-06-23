سيتم في غضون الأسبوع المقبل إيفاد لجنة إلى ولاية الجلفة بهدف التدقيق في مشاكل التسيير على مستوى مؤسسة الجزائرية للمياه وكذا مديرية الموارد المائية، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء وزير الموارد المائية، أرزقي براقي.



وأوضح الوزير على هامش زيارته للولاية بأن اللجنة التي سيتم إيفادها "تتشكل من مدير مركزي وممثل عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة وممثلين عن المديرية العامة للجزائرية للمياه، و تعمل تحت إشراف والي الولاية و تقدم اقتراحات للوصول للحلول وضمان تدخل بطريقة نهائية".



وكان أرزقي قد أكد بأن "العجز الكبير الحاصل في مجال الماء الشروب بولاية الجلفة، مرده إلى مشاكل في التسيير المحلي و ليس المركزي" و في الأشخاص المكلفين بالتسيير، مبرزا أن "مؤسسات القطاع تتوفر على الإمكانات والقدرات وكل الخبرات".