حققت صناعة الأدوية الجزائرية "قفزة نوعية" في السنوات الأخيرة بفضل دعم الدولة التي منعت استيراد الأدوية المنتجة محليا وبفضل تشجيع الاستثمار الخاص، حسبما أكده أمس الثلاثاء بالبويرة رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، عبد الوحيد كرار.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، إلى البويرة، أبرز رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة التقدم الذي أحرزته صناعة الأدوية في الجزائر.

وقال أن هذا التطور هو "ثمرة عاملين رئيسيين يتعلق أحدهما بقرار الدولة بحظر استيراد الأدوية المنتجة محليا و كذا الاستثمارات الضخمة المنجزة في هذا القطاع من طرف العديد من المتعاملين" مشيرا إلى أن الجزائر لديها أكثر من 100 متعامل و منتج دواء.

وسجل رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، أن الجزائر "تنتج ما يكفي من كل الأدوية المستخدمة في بروتوكول علاج كوفيد19 في الوقت الذي لم تتمكن فيه بعض الدول الأجنبية الأخرى من إنتاجه بعد".

وأضاف أن "التقدم الذي أحرزته صناعة الأدوية يتمثل في إنتاج الجزائر وتغطيتها لأكثر من 50 بالمائة من احتياجاتها" و أن "العمل مستمر لرفع هذا المعدل".