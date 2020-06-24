أسدت الوزارة الأولى، اليوم، بتعليمة لوزارة التربية الوطنية بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019/2020، حيث نصت التعليمة على أن اجتياز "البيام" سيكون اختياري.

أفادت تعليمة الوزارة الأولى، انه بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين لم يعد اجتياز الشهادة إجباري للانتقال إلى الثانوية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصليْن الأول و الثاني، على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20.

أما بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين، والذين يبلغ تعدادهم 23.000 فشهادة التعليم المتوسط تُعتبر إجبارية بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عالي.