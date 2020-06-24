اتفقت الجزائر والصين على "تعزيز التنسيق المشترك" بين البلدين لضمان تسليم المشاريع الرياضية في الآجال المحددة، حسب ما أكدت عليه أمس الثلاثاء وزارة الشباب و الرياضة.

استقبل وزير الشباب و الرياضة، سيد علي خالدي، بمقر دائرته، سفير الصين بالجزائر، لي ليانه، حسب ما أكده بيان وزارة الشباب الرياضة .

حيث شكلت هذه لمقابلة "فرصة لتبادل وجهات نظرهما حول السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز مشاركة الشركات الصينية في انجاز المنشآت الرياضية في الجزائر، وفي مقدمتها مشاريع ملعبي براقي و الدويرة بالجزائر العاصمة و ملعب بير الجير بوهران".

و حسب بيان للوزارة ، فقد "تم الاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك بين الطرفين من أجل ضمان تسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة، تحسبا للتظاهرات الرياضية الدولية الهامة التي ستحتضنها (الجزائر) على غرار الألعاب المتوسطية في وهران وبطولة إفريقيا للأمم" للاعبين المحليين سنة 2022