أعلنت مؤسسة الجزائرية للمياه لولاية المدية، اليوم الأربعاء، بأن انقطاعا في التزويد بشبكة مياه الشرب سيمسّ 24 بلدية لمدة 24 ساعة.

وأوضح ذات المصدر، أن سبب الانقطاع راجع لبرمجة أشغال صيانة في محطة الضخSP4 في "الجباحية" التابعة لنظام تحويل مياه سد "كدية أسردون" لولاية البويرة.

وأضاف ذات البيان أن الانقطاع سيمس كل من بلديات: العزيزية، سدراية، مزغنة، القلب الكبير، الميهوب، عين بوسيف، شلالة العذاورة، مغراوة، البرواقية، أولاد ذايد وبلدية ثلاثة دوائر بدائرة سغوان، زوبيرية، مجبر، بوغار، بوغزول، بني سليمان، قصر البخاري، العمارية، سيدي نعمان، سواقي، بوسكن، تابلاط، أولاد معرف وسيدي الربيع.

وستخصص الجزائرية للمياه صهاريج مياه لتزويد المؤسسات العمومية والاستشفائية خلال فترة الانقطاع.