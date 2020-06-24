أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم ، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت ثلاثة (03) أشخاص وحجزت (05) مركبات رباعية الدفع و(40) كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار ، بالإضافة إلى (32) قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و(14) مولد كهربائي و(07) مطارق ضغط ومعدات تفجير تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.

في سياق آخر، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ستة (06) تجار مخدرات وضبطت (15) كيلوغرام من الكيف المعالج بغرداية بالناحية العسكرية الرابعة، في حين حجز حراس الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، (25) كيلوغراما من نفس المادة.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة، ثلاثة (03) أشخاص وحجزت شاحنتين (02) محملتين بـ (3479) قرص مهلوس و(16632) وحدة من مختلف المشروبات، فيما تم توقيف (43) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتبسة وتمنراست.