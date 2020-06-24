تمكن عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، أول أمس من توقيف 03 أشخاص بحوزتهم 800 قطعة نقدية أثرية بمدينة وادي العثمانية.

وبعد تحريات و ترصد تم توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم كانوا على متن سيارة سياحية ، على مستوى محطة نقل المسافرين ببلدية وادي العثمانية، تتراوح أعمارهم بين 33 و 49 سنة، إثنان منهما ينحدران من ولاية مجاورة ، حيث عثر بحوزتهم على 800 قطعة نقدية معدنية بأحجام مختلفة. الخبرة المنجزة على المحجوزات من طرف مديرية الثقافة لولاية ميلة بينت أن القطع النقدية الأثرية تكتسي أهمية تاريخية وأثرية تعود للفترة الرومانية. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة شلغوم العيد.