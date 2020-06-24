استقبلت مصالح الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية مجذوب السعيد ببلدية الطاهير بولاية جيجل، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء 36 شخصا من مختلف الأعمار تعرضوا لتسمم غذائي، حسبما صرح به اليوم الأربعاء رئيس مصلحة الوقاية والأوبئة بالمديرية المحلية للصحة والسكان بلال دعاس لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح دعاس، بأن المعنيين المنحدرين من قرية الثلاثة ببلدية الطاهير، كانوا يعانون من آلام حادة في البطن وتقيؤ كما كانوا يشعرون بالدوار.

واستنادا لذات المسؤول، فقد تلقى المصابون الإسعافات الطبية اللازمة وهم يغادرون المؤسسة الاستشفائية "تباعا"

وأرجع دعاس، أسباب التسمم إلى إمكانية تناول هؤلاء المصابين لوجبات سريعة بأحد محلات الأكل السريع، في انتظار صدور نتائج تحاليل عينات الأكل التي تم أخذها من قبل مصالح المديرية الولائية للتجارة لتحديد الأسباب الرئيسية وراء هذا التسمم.