أقدم عمال مستشفى شلالة العذاورة على الاحتجاج، اليوم الأربعاء، أمام إدارتهم ردا على ما اعتبروه تعسفا في القرارات التي تصدر في حقهم من قبل مسؤول المؤسسة الإستشفائية، وطالبوا برحيله فتح تحقيق في تلك القرارات. وبحسب بيان لفرعهم النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن الاحتجاج جاء على إثر تراكم تلك القرارات التي وصفت بالتعسفية.

وردا على ذلك، في اتصال به، اعتبر المدير الولائي للصحة والسكان أن الاحتجاج ناجم عن خلاف حول منح مطعون في أحقيتها من قبل مدير المؤسسة متعلقة بالمداومة حول متابعة مصابي جائحة كورونا بحسب ما ورد إليه من معلومة معتبرا إياها خطوة معيقة للعمل بالمؤسسة في هذه الظروف الاستثنائية التي تبقى الأولوية فيها لتشديد التدابير الوقائية ضد جائحة كورونا. مضيفا بأنه كان قد وجه دعوة للإتحاد الولائي للعمال من أجل فتح حوار في مطالب العمال إلا أن اللقاء لم يتم وبدل الحوار جاء التصعيد. وأضاف ذات المسؤول بأنه سيفتح تحقيقا في المطالب والقرارات موضوع الخلاف للكشف عن طبيعتها وتحديد المسؤوليات.