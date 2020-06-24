رفض الناطق الرسمي لنادي شباب بلوزداد توفيق قريشي الرد على تصريحات رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، أمس الثلاثاء، بعدم منح لقب البطولة الوطنية في حال توقف منافسات الرابطة الأولى نهائيا بسبب جائحة كورونا.

واعتبر قريشي في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن "القرار ليس رسميا"، مضيفا "ليس بوسعي التعليق على تصريحات زطشي، الذي يتحمل وحده مسؤولية ما قاله، لكننا مستعدون للذهاب بعيدا للدفاع عن حقوقنا".

وتابع قريشي " نستحق لقب البطولة عن جدارة واستحقاق، لأننا كنا منتظمين منذ انطلاق الموسم. في المقابل، أحيي قرار الفاف بدعوة الأندية لمناقشة مصير المنافسة. فشباب بلوزداد لم يتوقف يوما عن العمل وهو بصدد التحضير للموسم المقبل".

وعن الموسم المقبل، قال قريشي "قبل بداية الجائحة، قمنا بتمديد عقود بعض اللاعبين، وهي طريقة تهدف إلى المحافظة على نواة التشكيلة. كما نحن بصدد القيام ببعض الانتدابات خاصة على مستوى الهجوم. أمام شباب بلوزداد خيارين إما التحضير بالجزائر أو التربص بالخارج في حال تحسنت الوضعية الصحية".

وحسب الناطق الرسمي لنادي "العقيبة" فقد مكنت عملية تخفيض الأجور في نادي شباب بلوزداد بنسبة 50 % والتي مست اللاعبين والطاقمين الفني والطبي، بسبب جائحة كورونا والتي نتج عنها توقيف المنافسة، بتوفير مبلغ 9 ملايير سنتيم.