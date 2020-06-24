سجلت الجزائر 171 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة الدكتور، جمال فورار، اليوم الأربعاء.

وكانت الجزائر قد سجلت 157 حالة يوم أمس و149 أول أمس الإثنين، و140 حالة الأحد الماضي، ما يبين بوضوح المنحى التصاعدي الذي يعرفه عدد الإصابات اليومية في الفترة الأخيرة.

وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 12248 حالة منذ أواخر شهر فيفري الماضي.

فيما يخص عدد الوفيات تبقى مستقرة بتسجيل 8 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 869 وفاة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء 8792 بعد تسجيل 118 حالة تعافي خلال آخر 24 ساعة.