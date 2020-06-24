بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 12248 حالة، منها 171 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

وتصدرت البليدة قائمة الولايات الأكثر تضرر خلال الـ24 ساعة الأخيرة بـ23 حالة، تليها سطيف بـ19 حالة والجزائر العاصمة بـ16 حالة.

كما واصلت المسيلة تسجيل عدد كبير من الإصابات بـ14 حالة (21 حالة يوم أمس)، وهو نفس الأمر لولاية الوادي التي سجلت 15 حالة جديدة.

إجماليا تبقى البليدة (1512) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1343) ثم سطيف (958).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1512 (+23)

الجزائر: 1343 (+16)

سطيف: 958 (+19)

وهران: 743 (+3)

قسنطينة 541 (+4)

عين الدفلى: 420 (+2)

تيبازة: 385 (+5)

ورقلة: 367 (+5)

بجاية: 340 (+7)

تلمسان: 318 (+2)

المدية: 265 (+1)

برج بوعريريج: 242 (+3)

المسيلة: 231 (+14)

تيارت: 229 (+1)

أم البواقي: 228 (+1)

باتنة: 227 (+0)

عنابة: 227 (+4)

الجلفة: 220 (+5)

تيزي وزو: 203 (+1)

بسكرة: 191 (+0)

خنشلة: 182 (+0)

معـسكر: 182 (+1)

بشار: 176 (+0)

الأغواط: 169 (+1)

سكيكدة: 168 (+1)

أدرار: 159 (+3)

الوادي: 156 (+15)

بومرداس: 154 (+0)

البويرة: 146 (+2)

تبسة: 136 (+6)

عين تموشنت: 130 (+1)

غرداية: 126 (+1)

مستغانم: 123 (+1)

سيدي بلعباس: 115 (+2)

سوق أهراس: 111 (+3)

ميلة: 109 (+3)

تيسمسيلت: 96 (+0)

جيجل: 94 (+1)

الشلف: 88 (+0)

قالمة: 84 (+2)

نعامة: 76 (+0)

غليزان: 68 (+1)

البيض: 67 (+0)

الطارف: 53 (+4)

تمنراست: 36 (+4)

سعيدة: 27 (+3)

تندوف: 16 (+0)

إليزي: 11 (+0)