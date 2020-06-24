أحبط أعوان أمن وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" ببلدية عزازقة، اليوم الأربعاء، محاولة سطو على الوكالة من قبل ثلاثة أشخاص.

حسب مصادر محلية فإن محاولة السطو وقعت في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، حيث اقتحم ثلاثة أشخاص مسلحين وملثمي الوجه الوكالة وأطلقوا عيارات نارية، غير أن رد أعوان الحراسة دفع المعتدين إلى الفرار من المكان على متن سيارة من نوع "بيجو"، هجروها بعد مطاردة عناصر الشرطة لهم.

ويجهل، لحد كتابة هذه الأسطر، إن تمكن قوت الأمن من إلقاء القبض على المجرمين.