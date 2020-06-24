التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، في قضية رجل الأعمال علي حداد، 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و18 سنة سجنا في حق علي حداد.

كما التمس غرامة مالية بمليون دج في حق أويحيى وسلال وغرامة مالية بـ8 مليون دج مع تحديد فترة أمنية في حق علي حداد.

كما التمس وكيل الجمهورية 20 سنة سجنا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه وغرامة بمليون دج و12 سنة سجن في حق وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول وغرامة مالية بمليون دج.

كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي و8 سنوات سجن وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزراء السابقين بوجمعة طلعي وعمارة بن يونس ومحجوب بدة و عبد الغاني زعلان ويوسف يوسفي.

كما تم التماس عقوبة 7 سنوات سجنا في حق الواليين السابقين لعنابة والبيض محمد سليماني وعبد الله بن منصور وعقوبة 12 سنة سجنا في حق ربوح حداد وغرامة مالية بـ8 مليون دج.

والتمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات في حق كل واحد من الأخوة حداد سفيان عمر ومزيان مع غرامة مالية بـ8 مليون دج لكل واحد منهم مع التماس مصادرة ممتلكات كل المتهمين.