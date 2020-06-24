اتفاق على تطوير استعمال الأمازيغية في قطاع التجارة
العالم
24 يونيو 2020 () - إسلام.ب
استقبل وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأربعاء 24 جوان 2020، بمقر الوزارة، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد.
وحسب بيان لوزارة التجارة فإن الطرفين تحادثا حول جهود الهيئة في ترقية اللغة الوطنية الأمازيغية، حيث اتفق الطرفان عن آليات تفعيل وتطوير إستعمال اللغة الأمازيغية في قطاع التجارة، مؤكدين على مواصلة التعاون مستقبلا.
كما قدم عصاد للوزير رزيق مجموعة من الكتب والمعاجم باللغة الأمازيغية من إصادرات المحافظة السامية للأمازيغية.