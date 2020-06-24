استقبل وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأربعاء 24 جوان 2020، بمقر الوزارة، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد.

وحسب بيان لوزارة التجارة فإن الطرفين تحادثا حول جهود الهيئة في ترقية اللغة الوطنية الأمازيغية، حيث اتفق الطرفان عن آليات تفعيل وتطوير إستعمال اللغة الأمازيغية في قطاع التجارة، مؤكدين على مواصلة التعاون مستقبلا.

كما قدم عصاد للوزير رزيق مجموعة من الكتب والمعاجم باللغة الأمازيغية من إصادرات المحافظة السامية للأمازيغية.